Pianta che dà un olio poco piacevole - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : RICINO

Significato/Curiosità : Pianta che dà un olio poco piacevole

Il ricino, noto anche come palma di Cristo o Ricinus communis, è una pianta originaria dell'Africa tropicale, ma è coltivata in tutto il mondo per il suo olio. L'olio di ricino è estratto dai semi della pianta ed è caratterizzato da un odore forte e sgradevole. Non è comunemente utilizzato in ambito culinario a causa del suo sapore amaro e dell'effetto lassativo che può causare se ingerito in grandi quantità. Tuttavia, l'olio di ricino trova diverse applicazioni in ambito industriale e cosmetico, come lubrificante, additivo per prodotti chimici e ingrediente in prodotti per la cura dei capelli e della pelle. Nonostante il suo odore poco piacevole, l'olio di ricino offre numerosi benefici per la salute e la cura personale.

