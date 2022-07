Per chiuderla si inchioda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per chiuderla si inchioda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CASSA

Significato/Curiosita : Per chiuderla si inchioda

Camillo borghese decise di rimuoverla e di chiuderla in una cassa. il principe borghese prese questa decisione sia per far cessare l'indegno mercato degli ingressi...

(abbreviato cassa) – tamburo di dimensioni maggiori di un'orchestra sinfonica, di una banda musicale cittadina, o di una batteria in un gruppo musicale cassa armonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con chiuderla; inchioda; chiuderla equivale a fallire; Per chiuderla , s'inchioda; La inchioda lo spedizioniere; Per chiuderla, s'inchioda ; I giochi che inchioda no davanti al video; Cerca nelle Definizioni