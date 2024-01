La definizione e la soluzione di: Ne è originaria la cantante Bjork. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Scritta da björk e human nature, nel cui video dichiara di "non avere rimpianti" per gli scandali creati con l'uscita dell'album erotica e del libro sex...

L'Islanda (in islandese: Ísland, AFI : ['istlant] ), ufficialmente Repubblica d'Islanda (in islandese: Lýðveldið Ísland), è una nazione insulare dell'Europa settentrionale e fa parte della Regione Scandinava. È situata nell'oceano Atlantico settentrionale, tra la Groenlandia e la Gran Bretagna, a nordovest delle isole Fær Øer. L'Islanda è bagnata a nord dal Mar di Groenlandia, a est e a sud dall'oceano Atlantico del Nord e a ovest dallo stretto di Danimarca.

Nel 2020 la popolazione era di 366 700 abitanti; ciò la rende uno dei Paesi meno popolati in Europa. La capitale è Reykjavík, città più popolosa della nazione con circa 140 000 abitanti, invece la seconda città più importante è Akureyri con circa 20 000 abitanti. Collocata sulla dorsale medio atlantica, l'Islanda presenta una marcata attività vulcanica e geotermica, che ne caratterizza fortemente il paesaggio. L'interno consiste principalmente in un altopiano desertico, montagne e ghiacciai, da cui molti fiumi glaciali scorrono verso il mare, attraversando le pianure. Il clima dell'isola è piuttosto variegato: a nord è spiccatamente polare, così come al centro, mentre nel resto dell'isola il clima è oceanico freddo grazie alla corrente del Golfo, che ne consente una buona abitabilità.

Italiano

Nome proprio

Islanda ( approfondimento) f

(geografia) isola e nazione europea situata nel nord-ovest del continente, tra l'Oceano Atlantico, il Mare di Norvegia e il Mare di Groenlandia, la cui capitale è Reykjavik

Sillabazione

Is | làn | da

Pronuncia

IPA: /iz'landa/

Etimologia / Derivazione

dall'islandese íss cioè "ghiaccio" e land ovvero "terra", letteralmente significa "terra ghiacciata"

Parole derivate

islandese

Iperonimi

segheeeeee

paese

Proverbi e modi di dire