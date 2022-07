I numeri dei portoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I numeri dei portoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIVICI

Significato/Curiosita : I numeri dei portoni

Il portone del diavolo è il portone di palazzo trucchi di levaldigi, uno dei palazzi di torino che ospita la sede della banca nazionale del lavoro. il...

Una lista civica è una lista elettorale che si presenta alle elezioni (comunali, provinciali, regionali o parlamentari) senza essere espressione diretta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con numeri; portoni; I tre numeri caratteristici di ogni orbitale; Il circo che ha numeri con i cavalli; Nove... in numeri romani; I numeri I, II, III..; Veniva usato per sfondare i portoni dei castelli; Anagramma portoni ; Arma medievale per buttare giù porte e portoni ; La parte mobile negli antichi portoni ; Cerca nelle Definizioni