Il nome del Gattamelata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome del Gattamelata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERASMO

Significato/Curiosita : Il nome del gattamelata

il monumento equestre del gattamelata è una statua in bronzo realizzata da donatello e situata in piazza del santo a padova. eretta in onore del condottiero... Quella scuola, definita da erasmo ancora barbara, solo alla fine del suo soggiorno fu retta dall'umanista alessandro hegio, ed erasmo ebbe l'occasione di ascoltarvi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome del Gattamelata : nome; gattamelata; Un tipico nome norvegese; Il nome della Golino; Altro nome della domanda effettiva in economia; Era il soprannome del calciatore Franco Causio; Il vero cognome del fumettista e regista Igort; Il fenome no per cui una reazione fisica avviene in ritardo; Vi nacque il gattamelata ; Località dell Umbria in cui nacque gattamelata ; Il gattamelata o __ da Narni; Quello da Narni fu detto il gattamelata ; Località dell Umbria in cui nacque il gattamelata ;

Cerca altre Definizioni