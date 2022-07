Mettono su carta il lavoro dei computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettono su carta il lavoro dei computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAMPANTI

Voce principale: la casa di carta. la prima stagione della serie televisiva la casa di carta è stata trasmessa da antena 3 dal 2 maggio al 23 novembre...

Ottocento erano disponibili stampanti per imprimere su carta i segnali in codice morse del telegrafo. tutte le stampanti sviluppate fino agli anni ottanta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Con carta e sasso nella morra cinese; Il grande apologista cristiano di carta gine; Quello di sodio si usa nell industria della carta ; carta nautica; L ente contro gli infortuni sul lavoro ; La mancanza spesso immotivata dal lavoro ; La paga di 30 gioni di lavoro ; Un fine lavoro d ago; Lo schermo del personal computer ; C è tutto sulla tastiera del computer ; Control-Alt-__= comando nei computer ; Raffreddano i computer ;