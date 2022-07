I maschi del gregge con la barbetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I maschi del gregge con la barbetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPRONI

Significato/Curiosita : I maschi del gregge con la barbetta

Scorgere maschi e femmine che vivono insieme nelle distese erbose aperte e sui pendii privi di alberi all'interno delle foreste. durante l'estate i maschi rimangono...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caproni (disambigua). la caproni era un'impresa del settore metalmeccanico che rappresentò una...

Altre definizioni con maschi; gregge; barbetta; Detto di parente che discende in linea maschi le; Per lei tifano i Bergamaschi ; Differenzia il leone maschi o dalla femmina; Il santo fondatore dell ordine dei somaschi ; Recinto all aperto in cui il gregge resta di notte; Mette scompiglio nel gregge ; La mensa del gregge ; Uno sfondatore nel gregge ; Animali con la barbetta ; Quadrupedi con la barbetta ; Cerca nelle Definizioni