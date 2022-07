Mandano le navi in cantiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandano le navi in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIE

Significato/Curiosita : Mandano le navi in cantiere

Vicario nicolò veneroso per sancire l'unificazione in un'unica entità. entrambi i borghi mandano due sindaci al doge domenico fregoso per ratificare...

Consentirne la considerazione alla stregua di avarie. in realtà, formalmente, la baratteria è sempre esclusa dalle avarie, ma la differente previsione normativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con mandano; navi; cantiere; Comandano i plotoni; mandano la resa al distributore; Anagramma di rimandano che rima con catino; mandano all estero il made in Italy; I navi ganti la temevano con Cariddi; Li conosce chi navi ga a vela; Veloce attacco di navi ; Sistema di canali navi gabili; Circonda il cantiere edile; Macchina da cantiere ; Svetta nel cantiere ; Svetta in cantiere ;