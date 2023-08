Malattia dell articolazione del piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia dell articolazione del piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La gotta è una malattia dolorosa dell'articolazione del piede, causata dall'eccessiva produzione di acido urico nel corpo o dalla sua incapacità di eliminarlo adeguatamente. L'acido urico si accumula nelle articolazioni, soprattutto nella base del piede, formando cristalli che provocano infiammazione e dolore. La gotta colpisce principalmente gli uomini e spesso si manifesta con un attacco acuto, caratterizzato da dolore intenso, gonfiore e arrossamento dell'articolazione interessata. La condizione è spesso associata a cattive abitudini alimentari, come il consumo eccessivo di carne e alcol. Il trattamento della gotta comprende farmaci anti-infiammatori e cambiamenti nella dieta per ridurre l'accumulo di acido urico.

Altre risposte alla domanda : Malattia dell articolazione del piede : malattia; articolazione; piede; Rara malattia genetica; Le fasi di una malattia ; malattia pruriginosa; Una grave malattia in breve; malattia polmonare; malattia del cervello; articolazione delle gambe; Permette l articolazione della gamba; Tipo di articolazione mobile; È situato nell articolazione del ginocchio; articolazione nei prefissi; Precede occipitale nel nome di un articolazione del Corpo umano; Un piede inglese; Un piede americano; Un marciapiede coperto; Estremiti di piede ; Per superarli si deve sollevare un piede ; Sono due per il piede del titubante;

