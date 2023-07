Ai lati dell anticamera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ai lati dell anticamera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AA

Significato/Curiosita : Ai lati dell anticamera

Governo. funge da anticamera alla sala del consiglio dei ministri, ed è così chiamata per la presenza di due globi del xvii secolo posti ai lati della porta... Contengono il titolo. aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

