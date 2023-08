Si incastona nell anello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si incastona nell anello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PERLA

Significato/Curiosità : Si incastona nell anello

La "perla" è una gemma organica e preziosa ottenuta da molluschi come le ostriche. Grazie alla sua lucentezza e delicatezza, è spesso utilizzata per l'incastonatura in gioielli, come anelli. Questo processo, noto come "incastonatura di perle", richiede abilità artigianale per posizionare accuratamente la perla all'interno dell'anello, spesso con griffe o cavità appositamente progettate. Le perle rappresentano l'eleganza e la raffinatezza e sono apprezzate per la loro bellezza unica. L'incastonatura di una perla in un anello aggiunge valore artistico e sentimentale all'oggetto, creando una combinazione di materiali naturali e design artigianale.

