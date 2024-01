La Soluzione ♚ È un impresa per il duro di comprendonio

Italiano Verbo Transitivo capire (vai alla coniugazione) comprendere un'idea, un concetto Non sono riuscito a capire cosa voglia. comprendere il modo di pensare di una persona Io proprio non ti tiesco a capire (obsoleto) contenere (per estensione) "concludere" un'analisi con facilità (raro) correggere dopo aver confuso essere intelligente Sillabazione ca | pì | re Pronuncia IPA: /ka'pire/ Etimologia / Derivazione dal latino volgare capire, da quello classico capere ovvero "prendere" Citazione Sinonimi comprendere, intendere, assimilare, concepire, conoscere, afferrare, penetrare

giustificare, scusare, perdonare

intuire, percepire, fiutare, captare, presentire, sentire

( senso figurato ) mangiare la foglia

mangiare la foglia (senso figurato) convincersi, persuadersi, capacitarsi, spiegarsi, raccapezzarsi, rassegnarsi Contrari fraintendere, travisare, stravolgere Parole derivate capirsi, capacità, capienza Proverbi e modi di dire non capire un tubo

non capire un'acca : non capire niente, probabilmente perché sin da bambini l'acca ("H") pare la lettera più complessa ed assieme affascinante

: non capire niente, probabilmente perché sin da bambini l'acca ("H") pare la lettera più complessa ed assieme affascinante capire fischi per fiaschi : semplice gioco di parole ad indicare appunto confusione o equivoci involontari

: semplice gioco di parole ad indicare appunto confusione o equivoci involontari far capire: aiutare qualcuno a comprendere qualcosa appunto con spiegazioni dettagliate

