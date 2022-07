Giusta, imparziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giusta, imparziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EQUA

Significato/Curiosita : Giusta, imparziale

Giudicare in modo equo e imparziale qualcuno. per questo motivo è diventata un motto che esorta i giudici a esercitare una "giustizia giusta". locuzioni latine...

Comune. precondizione per il successo dell'apprendimento è la partecipazione equa, cioè l'interazione simultanea di una percentuale significativa dei componenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con giusta; imparziale; Ottenuto come giusta ricompensa; Aggiusta re uno strappo; Si aggiusta per colpire; Si aggiusta per fare centro; La condotta imparziale è quella super __; Lo è un giudizio imparziale ; Equidistante, imparziale ; Giusto, imparziale ;