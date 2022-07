Galleggia sull acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Galleggia sull acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosita : Galleggia sull acqua

Di acqua dolce). questo ghiaccio galleggia sulla superficie, mentre il sale che ne è stato "espulso" aumenta la salinità e la densità dell'acqua circostante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi olio (disambigua). il termine olio (dal latino oleum, a sua volta dal greco a, élaion) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con galleggia; sull; acqua; La pianta acquatica galleggia nte, sacra agli Egizi; Un tavolato galleggia nte; I moli galleggia nti delle marine; Grande massa di ghiaccio galleggia nte; Città sull Isère, nota per gli sport invernali; Il Menenio che mediò la secessione sull Aventino; La parte di Venezia che è sull a terraferma; Dal 1926 è la Venezia sull a terraferma; Si protende nell acqua ; Sassolino levigato dall azione dell acqua ; acqua vite invecchiata in botte ing; Parola onomatopeica connessa all acqua ; Cerca nelle Definizioni