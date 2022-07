Foto 5 Una gita a 4714 NO Tempietto a pianta ottagonale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foto 5 Una gita a 4714 NO Tempietto a pianta ottagonale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : NINFEO ROMANO

Significato/Curiosita : Foto 5 una gita a 4714 no tempietto a pianta ottagonale

077276°e40.82199; 14.077276 il ninfeo di punta epitaffio è un ninfeo romano, risalente al i secolo d.c. all'epoca dell'imperatore romano claudio (41-54 d.c.),... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

