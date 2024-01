La definizione e la soluzione di: Faticoso da farsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: faticoso (neil b. mclynn, ambrose of milan: church and court in a christian capital, university of california press, 1994. pp. 124–5.). ^ jacopo da varazze...

La marcita è una tecnica colturale caratteristica della Pianura Padana, della Svizzera e della Gran Bretagna, impiantata per la prima volta nelle grange, grandi aziende agricole di proprietà delle abbazie. Consiste nell'utilizzo dell'irrigazione a gravità effettuata utilizzando l'acqua proveniente dalle risorgive anche nella stagione invernale. Nella stagione estiva i prati vengono irrigati periodicamente, mentre in quella invernale sono irrigati in modo continuato.

L'acqua di risorgiva, che generalmente sgorga per tutto l'anno ad una temperatura costante compresa fra i 9 °C (in inverno) e i 14 °C (in estate), viene mantenuta in continuo movimento dalla conformazione dolcemente declinante del terreno, impedendo in questo modo che il suolo ghiacci; lo sviluppo della vegetazione prosegue così anche durante l'inverno, rendendo possibile effettuare annualmente almeno sette tagli di foraggio (ma spesso anche nove), contro i 4-5 ottenuti dalla coltivazione del migliore prato stabile.

Italiano

Aggettivo

arduo m sing

(familiare) duro da fare

Sillabazione

àr | duo

Pronuncia

IPA: /'arduo/

Etimologia / Derivazione

dal latino arduus

Sinonimi

(di percorso) disagevole, faticoso, impervio, malagevole, ripido, scosceso

disagevole, faticoso, impervio, malagevole, ripido, scosceso ( uso letterario ) alto, elevato

alto, elevato erto, impervio

(di argomento) difficile, difficoltoso, ostico, scabroso, problematico

difficile, difficoltoso, ostico, scabroso, problematico (senso figurato) complesso, complicato, duro, gravoso, impegnativo, stancante





Contrari

agevole, percorribile, piano

(senso figurato) banale elementare, evidente, facile, lineare semplice