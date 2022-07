Fascia di legno lungo il muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fascia di legno lungo il muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BATTISCOPA

il tavolo è un mobile formato da un piano, spesso rettangolare o quadrato o tondo, di legno, metallo, plastica, di cristallo o altro materiale rigido,...

Fissare questo elemento. il battiscopa può inoltre essere accoppiato al muro in modi differenti: sporgente il battiscopa è applicato sopra al muro, evidenziando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con fascia; legno; lungo; muro; Un tipo di fascia elastica; Una cavalcata del calciatore... sulla fascia ; fascia di tessuto che si annoda in vita; fascia oraria di maggior ascolto TV ing; Un legno odoroso; Il fantoccio di legno bersaglio delle giostre medievali; legno chiaro spesso impiegato per le botti di vino; Incisioni nel legno ; Corre lungo le scale; Sfilano lungo le strade; L osso più lungo del corpo umano; Non si può mai trattenere troppo a lungo ; Attive e premuro se; Bisognosi... di bromuro ; Lo sport della palla contro il muro ; Lo è il muro di sostegno; Cerca nelle Definizioni