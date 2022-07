Fare un abile mossa che inganna l avversario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare un abile mossa che inganna l avversario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FINTARE

Significato/Curiosita : Fare un abile mossa che inganna l avversario

Inoltre, elecmon ha nove code che durante gli scontri apre come un pavone per intimidire il suo avversario. la sua mossa speciale è superfulmine (sparkling...

Un lato all'altro del campo senza che nessuno potesse fermarlo, fino a fintare il tiro davanti al proprio portiere, che inutilmente si tuffò su di lui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

