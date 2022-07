Lo è un erba come il timo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un erba come il timo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AROMATICA

Significato/Curiosita : Lo e un erba come il timo

Dell'antico egitto era utilizzata come erba medicinale, mentre era coltivata durante il medioevo nei paesi arabi e nel bacino del mediterraneo, soprattutto...

Il termine pianta aromatica indica piante contenenti sostanze di odore gradevole, gli aromi, ricchi di oli essenziali, la cui funzione biologica si ipotizza...

