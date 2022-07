È equivalente all apertura del compasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È equivalente all apertura del compasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAGGIO

Significato/Curiosita : E equivalente all apertura del compasso

Minore del rettangolo. si trova poi il punto medio di un lato e si punta su di esso un compasso con apertura sino a un vertice non adiacente del quadrato...

La parola raggio (dal latino radius: asta, bacchetta) può avere più significati: raggio – in geometria, distanza tra un punto appartenente a una curva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con equivalente; apertura; compasso; Farmaco equivalente a uno di marca; equivalente femminile dell abate; L equivalente del parcheggio per una nave; equivalente femminile di padrino; Prime in apertura ; Negozi: orari di apertura e di __; apertura circolare in cima a un vulcano; L apertura del compasso; L apertura del compasso ; Li traccia il compasso ; Si disegna col compasso ; Un accessorio del compasso ;