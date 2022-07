Il dolce stil di Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dolce stil di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOVO

Significato/Curiosita : Il dolce stil di dante

il dolce stil novo, conosciuto anche come stilnovismo, stil novo o stilnovo, è un importante movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1250 e il...

Ferruccio novo (1897-1974) – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano luís novo (1970) – ex maratoneta portoghese luís carlos novo neto (1988)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con dolce; stil; dante; Battuta agrodolce ; dolce siciliano cilindrico con ricotta; M è dolce in questo mare; È più dolce e più nutriente dello zucchero; La sigla delle più comuni pile a stil o; Fu il primo stil ita; Brand di Maria Mandelli, stil ista con la frangetta; stil e architettonico che precedette il gotico; Abbondante come un raccolto; Basse per dante Alighieri; Lo era dante nel 1293; Atmosfera.. dante sca; Cerca nelle Definizioni