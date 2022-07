La città della Liguria con Porto Maurizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Liguria con Porto Maurizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPERIA

Significato/Curiosita : La citta della liguria con porto maurizio

Dei due abitati che formano la città di imperia. prima di essere accorpato, con oneglia, in un unico comune, porto maurizio fino al 1923 è stato un comune...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi imperia (disambigua). imperia (ascolta[·info], impêia in ligure) è un comune italiano di 42 193... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

