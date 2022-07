È circondata dalle acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È circondata dalle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : E circondata dalle acque

è temporaneo e la penisola diventa per alcuni momenti di alcuni giorni un'isola completamente circondata dalle acque. forse il più famoso esempio è mont...

Vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula) è una porzione di terra interamente circondata dall'acqua. un'isola può trovarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

