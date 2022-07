Il capolavoro di Leonardo realizzato in Santa Maria delle Grazie, a Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capolavoro di Leonardo realizzato in Santa Maria delle Grazie, a Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CENACOLO

Significato/Curiosita : Il capolavoro di leonardo realizzato in santa maria delle grazie, a milano

il naviglio grande, vedi chiesa di santa maria delle grazie al naviglio. la chiesa di santa maria delle grazie è una basilica e santuario situata a milano...

Vinci cenacoli di firenze chiesa di santa maria delle grazie (milano) studi di leonardo per il cenacolo opere tratte dal cenacolo di leonardo cenacolo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con capolavoro; leonardo; realizzato; santa; maria; delle; grazie; milano; Romanzo capolavoro di Dickens: __ Twist; Un capolavoro di Senofonte; È infernale in un capolavoro di Orson Welles; Erano sette nel capolavoro di Akira Kurosawa; Noto romanzo di leonardo Sciascia; Mustelide dipinto da leonardo in un noto quadro; leonardo lavorò alla sua corte: __ il Moro; La Lisa di leonardo da Vinci; Hanno realizzato una fuga; Se è cotto così, è realizzato perfettamente; Creatore o realizzato re di artigianato; realizzato dall uomo; La... città santa dei maomettani; Ne ha 28 la Scala santa ; L Osservatore quotidiano della santa Sede; Città santa islamica; Brand di maria Mandelli, stilista con la frangetta; Lo era per nascita maria Antonietta; Suor maria __, personaggio di Sister Act; La maria dei talk show; Sono lunghe quelle delle talpe; Costituisce il ripieno delle sfogliatelle; La sigla delle più comuni pile a stilo; Il residuo della pressatura delle olive; Si salvò grazie al filo d Arianna; Suona anche grazie alla sua cassa forata; Flessibile grazie a giunture con perni; Il grazie dei Tedeschi; Vi gioca l Olimpia milano ; La signora... a milano ; Quello di milano aprì l impero romano ai cristiani; I Duchi di milano dal 1447; Cerca nelle Definizioni