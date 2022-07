Li autentica il notaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li autentica il notaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATTI

Significato/Curiosita : Li autentica il notaio

Voce principale: notaio. il notaio, nell'ordinamento giuridico italiano è una figura professionale di tipo intellettuale. le fonti storiche ne danno notizia...

atti – variante di attis atti degli apostoli antonio atti (1897–...) – politico italiano arturo atti (1870-1944) – imprenditore italiano fausto atti (1900-1945)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

