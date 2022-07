Assistita dal medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assistita dal medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CURATA

Significato/Curiosita : Assistita dal medico

Il rapporto medico-paziente, descrivendo come i pazienti pensino, a torto, che le cure palliative includano la morte assistita. i medici concordano nel...

Di rassegna stampa e retroscena su politica, economia, società e costume curata da roberto d'agostino, attiva dal 22 maggio 2000. dagospia si definisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con assistita; medico; Nelle bici elettriche è assistita ; L'inseminazione assistita detta anche artificiale; L Enzo cantante e medico ; Quella del medico non ha sapore; medico che non opera; Elemento usato in campo medico e chimico; Cerca nelle Definizioni