Dà assistenza a chi è in panne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà assistenza a chi è in panne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosita : Da assistenza a chi e in panne

Narra che aci castello e le altre aci traggano la propria origine da xiphonia, misteriosa città greca scomparsa, probabilmente oggi in comune di aci catena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con assistenza; panne; Figura che si occupa dell assistenza al parto; Speciale assistenza a favore di soggetti incapaci; Cura, assistenza ; Fornisce l assistenza a chi vola; Capanne preistoriche; Metallo semiconduttore usato nei panne lli solari; Capanne lli, piccoli assembramenti; I panne lli dell armadio;