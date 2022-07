L antica macchina che simboleggiava la stampa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antica macchina che simboleggiava la stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORCHIO

Significato/Curiosita : L antica macchina che simboleggiava la stampa

Possono citare: il torchio calcografico per la produzione di illustrazioni; il torchio tipografico per la stampa di testi; il torchio vinario per la produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 luglio 2022

Altre definizioni con antica; macchina; simboleggiava; stampa; Il trovatore dell antica Grecia; Ai lati dell antica mera; Un antica civiltà greca; Un grande legislatore dell antica Atene; macchina da stampa; Si pratica con una macchina pneumatica; FU + se ne vanno in giro con la macchina fotografica al collo; Un laureato in macchina ri; Macchina da stampa ; stampa re monete; La ristampa anastatica; Fase non necessaria per la stampa di foto digitali; Cerca nelle Definizioni