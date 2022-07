Le torri colpite dai terroristi l 11 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le torri colpite dai terroristi l 11. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 1 lettere : 9

Significato/Curiosita : Le torri colpite dai terroristi l 11

Che il volo 11 fosse stato dirottato e nessun avviso sugli altri voli prima dell'incidente. dopo che entrambe le torri gemelle furono colpite, altri caccia...

Disambiguazione – se stai cercando il numero, vedi 9 (numero); per altri significati, vedi 9 (disambigua). il 9 (ix in numeri romani) è un anno del i secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

