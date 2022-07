La sua assenza corrisponde al nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua assenza corrisponde al nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLORE

Significato/Curiosita : La sua assenza corrisponde al nero

Colori", mentre il nero è dato dall'"assenza di colore". "nero" proviene dal latino "niger", che ha lo stesso significato. marmo nero tulipani neri arum...

Disambiguazione – "colori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi colore (disambigua) o colori (disambigua). il colore è la percezione visiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

assenza di potere dominante libertà estrema; assenza di luce, buio; Lo fanno i topi in assenza del gatto; Saltano in assenza di punti di riferimento; All italiano di punto in bianco = improvvisamente corrisponde in inglese l espressione out of thè..; Tali da corrisponde re alle condizioni ideali; corrisponde nze tramite missive; corrisponde all oriente; Farina di grano tenero originaria del Canada; Vennero sottomessi da Cortés; Munifico, genero so; Capelli di un nero intenso;