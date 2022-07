Sedia reclinabile usata anche in spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sedia reclinabile usata anche in spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SDRAIO

Significato/Curiosita : Sedia reclinabile usata anche in spiaggia

La sedia a sdraio, comunemente denominata "sdraio", è una greppina pieghevole, il cui schienale è reclinabile con angolature variabili e sulla quale è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

sedia tradizionale dell antica Grecia; Una sedia fatale; La tenta l assedia to; Assedia rono Troia; Spezia usata nella cucina indiana; Malattia cutanea causata da un acaro; Resina ottenuta da acacie e usata per apprettare; Lega di rame e zinco usata per strumenti musicali; Infezione batterica detta anche patereccio; Quello stradale può essere anche orizzontale; Costellazione anche detta Grande Carro: Orsa __; Può sposarla anche chi è già sposato; Una spiaggia dei Genovesi; La spiaggia per chi ama il naturismo; Accomuna la spiaggia e il deserto; Una spiaggia adriatica;