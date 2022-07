La seconda lega del calcio italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La seconda lega del calcio italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SERIE B

Significato/Curiosita : La seconda lega del calcio italiano

Voce principale: serie a. l'albo d'oro del campionato italiano di calcio include 120 campionati italiani della massima serie. il titolo de iure di «campione...

Significati, vedi serie b (disambigua). il campionato di calcio di serie b, colloquialmente abbreviato in serie b e ufficialmente denominato serie bkt per ragioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

