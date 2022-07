Sassolino levigato dall azione dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sassolino levigato dall azione dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIOTTOLO

Significato/Curiosita : Sassolino levigato dall azione dell acqua

Columbargia, dell'isola rossa e di punta argentina. queste continuarono la loro azione difensiva sino alla metà del xix secolo, quando con regio decreto-legge...

Un ciottolo è un sasso (roccia) reso levigato dall'azione dell'acqua, in particolare l'acqua che scorre da fiumi e torrenti. in edilizia, un ciottolo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con sassolino; levigato; dall; azione; dell; acqua; Un sassolino d oro; Prezioso... sassolino ; Un sassolino d’oro; Equilibrare un torto: __ un sassolino dalla scarpa; Un sasso levigato ; Scabro, non levigato ; Sasso levigato ; levigato per ridurne le spigolosità; Il brand dall e tre bande oblique; Fariseo partecipe della deposizione dall a croce; Film di Tornatore interpretato dall a Bellucci; Portoghese acquistato dall a Juventus nel 2018; La Stazione Internazionale in orbita; La location di una famosissima colazione ; Personificazione degli USA che invitava alle armi; Alterazione del battito cardiaco; Il Tazio leggenda dell a Formula 1; Da un lato dell a porta di casa; Un film di Fellini parlava dell e sue notti; Il padre dell a filosofia greca; acqua vite invecchiata in botte ing; Parola onomatopeica connessa all acqua ; Bottaccio : tordo = acqua iolo : x; Il fermarsi dell acqua in una pozza; Cerca nelle Definizioni