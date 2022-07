Regione montuosa della Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione montuosa della Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BARBAGIA

Significato/Curiosita : Regione montuosa della sardegna

Cercando altri significati, vedi sardegna (disambigua). la sardegna (afi: /sar'dea/; sardìgna o sardìnnia in sardo) è una regione italiana a statuto speciale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi barbagia (disambigua). la barbagia (barbàgia o barbaza in sardo) è una vasta regione montuosa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con regione; montuosa; della; sardegna; La regione in cui si trova L Aquila; regione dell Etiopia; regione dell Austria; Il simbolo della regione Lombardia; Che stanno al di qua della catena montuosa piu importante d Europa; La catena montuosa con il Ballon de Guebwiller; Catena montuosa in Spagna e in America latina; La regione scozzese più montuosa e a nord; Il Tazio leggenda della Formula 1; Da un lato della porta di casa; Il padre della filosofia greca; Lo è Kaa nel libro della giungla; Uno dei fondamentali della pallavolo; sardegna : __ Smeralda; Lo è per esempio la Giara di Gesturi in sardegna ; Città della sardegna ; Mammifero endemico di sardegna , Corsica e Cipro; Cerca nelle Definizioni