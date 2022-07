Quello del gelso è noto per il baco da seta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del gelso è noto per il baco da seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOMBICE

Significato/Curiosita : Quello del gelso e noto per il baco da seta

(linnaeus, 1758) è una specie di falena della famiglia bombycidae, originaria dell'asia centro-orientale. la sua larva, conosciuta come baco da seta, ha una notevole...

Il bombice dispari o limantria (lymantria dispar (linnaeus, 1758)), è un lepidottero appartenente alla famiglia erebidae, diffuso in eurasia, nordafrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con quello; gelso; noto; baco; seta; quello stradale può essere anche orizzontale; quello di Milano aprì l impero romano ai cristiani; L homo preceduto da quello habilis; quello di piazza San Pietro è di Bernini; Fruito del gelso ; Bruchi che si nutrono delle foglie del gelso ; I brutti del gelso ; Una località calabra sulla Costa dei gelso mini; Paolo, noto attore; noto movimento indipendentista africano; noto rapper siciliano; Trova quello che era ignoto ; Dà carne per il baco n; Lo prepara il baco ; La produce il baco ; Rendono bianco... il baco ; Fanno la differenza tra la seta e la setola; È un surrogato della seta ; seta giapponese impiegata negli abiti nuziali; Comune del Grosseta no; Cerca nelle Definizioni