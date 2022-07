Protegge diversi oggetti dagli urti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge diversi oggetti dagli urti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CUSTODIA

Significato/Curiosita : Protegge diversi oggetti dagli urti

Ha una visiera che protegge il volto contro forti urti. casco di protezione utilizzato in particolar modo dai piloti militari e dagli equipaggi di volo...

Nomi, come astuccio, fodera o guaina custodia – forma femminile del nome proprio di persona spagnolo custodio custódia – comune del brasile nello stato del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con protegge; diversi; oggetti; dagli; urti; Mossa speciale degli scacchi per protegge re il re; protegge Gotham City dai malviventi; protegge arte e ambiente; protegge il capo; Trattare diversi argomenti; Pane che figura in diversi piatti poveri; La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista; Materiale fatto di elementi diversi ; Collezionano o vendono oggetti antichi; Doppie negli oggetti ; Tecnica artistica per decorare oggetti fra; Il metal usato per la ricerca di oggetti sepolti; Esce dagli altiforni; Si incastona in medagli oni; Una faccia della medagli a e del tessuto; Viene ignorato dagli autori di furti; Nella trimurti indù insieme a Shiva e Brahma; S introducono furti vamente; Viene ignorato dagli autori di furti ; Commette piccoli furti ; Cerca nelle Definizioni