Passaggio dal giorno alla notte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passaggio dal giorno alla notte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAMONTO

Significato/Curiosita : Passaggio dal giorno alla notte

23h 56m 04s e viene definito giorno siderale e determina il passaggio da giorno a notte da non confondere con il giorno solare che dura in media 24 ore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tramonto (disambigua). il tramonto è il momento in cui un astro scompare sotto l'orizzonte. dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

