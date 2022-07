Infezione batterica detta anche patereccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infezione batterica detta anche patereccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIRADITO

Significato/Curiosita : Infezione batterica detta anche patereccio

Distinguersi tre tipi: superficiale, sottocutaneo e profondo. chiamato anche "giradito", si ha quando l'essudato di origine infiammatoria riesce a staccare gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con infezione; batterica; detta; anche; patereccio; Sono ingrossati quando nel corpo c è un infezione ; infezione fungina; infezione del collegamento tra trachea e polmoni; infezione causata da funghi; La rara e grave infezione batterica detta carbonchio; È batterica quella in laboratorio; Quella batterica si accumula sui denti; Alterazione della flora batterica ; Costellazione anche detta Grande Carro: Orsa __; Vedetta , sentinella; È detta anche erba brusca; Pianta officinale detta erba di San Giovanni; Sedia reclinabile usata anche in spiaggia; Quello stradale può essere anche orizzontale; Costellazione anche detta Grande Carro: Orsa __; Può sposarla anche chi è già sposato; Cerca nelle Definizioni