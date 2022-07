Gruppo montuoso più alto in tutti gli Appennini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo montuoso più alto in tutti gli Appennini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRAN SASSO

Significato/Curiosita : Gruppo montuoso piu alto in tutti gli appennini

Massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in abruzzo, nella dorsale più orientale dell'appennino abruzzese...

Il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

