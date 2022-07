Un governo non politico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un governo non politico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TECNICO

Significato/Curiosita : Un governo non politico

Potere politico è condiviso fra il presidente degli stati uniti, il congresso e le corti giudiziarie federali. allo stesso tempo, il governo federale...

Spettacolo, mentre un 'tecnico medico' è un dipendente che fornisce assistenza tecnica nel settore medico o alla professione medica. un "tecnico universitario"... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

