Un gigante dello sci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gigante dello sci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SLALOM

Maschili e cinque femminili. ci sono 6 specialità, gigante, slalom speciale, discesa libera, super gigante, parallelo e combinata, l'attività agonistica internazionale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi slalom (disambigua). il termine slalom fa riferimento a una gara sportiva nella quale i concorrenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

