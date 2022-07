Fiume alla cui foce sorge New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume alla cui foce sorge New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HUDSON

Significato/Curiosita : Fiume alla cui foce sorge new york

L'esploratore fiorentino giovanni da verrazzano scopre l'isola nel 1524, alla foce del fiume hudson, e se ne impossessa, in nome del re di francia francesco i...

Vedi hudson (disambigua). disambiguazione – "hudson river" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi hudson river (disambigua). l'hudson è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

fiume dell Albania; Il fiume dove si dice sia stato battezzato Gesù; fiume e Stato africani; fiume che attraversa Budapest; Passaggio dal giorno alla notte; Uno dei fondamentali della palla volo; Lo è il baccalà alla veneziana; Soprabito alla francese fra; Fariseo partecipe della deposizione dalla croce; Fu colonia foce a; Un ampia foce di fiume; Fu una colonia foce a; Località che sorge alla foce del Livenza; Vi sorge il grattacielo Burj Khalifa; sorge sul Tago; sorge su un isolotto collegato a Ischia da un ponte in muratura; Ha la sua sorge nte nel Giura francese; Distretto di New york in cui si trova Central Park; Un gruppo di pubblicitari nella New york degli Anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie TV; La via di New york con la Borsa; Una squadra di baseball di New york ;