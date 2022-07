Documento fiscale che attesta un pagamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Documento fiscale che attesta un pagamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICEVUTA

Significato/Curiosita : Documento fiscale che attesta un pagamento

(magia). la fattura, in diritto commerciale, è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni...

Prestatore di lavoro dichiara di aver ricevuto il pagamento di ogni spettanza e di non aver più nulla da pretendere. ricevuta è termine informale alternativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

