I colori commercializzati in tubetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I colori commercializzati in tubetti.

Soluzione 7 lettere : TEMPERE

Significato/Curiosita : I colori commercializzati in tubetti

Ad essere commercializzato nei tradizionali tubetti spremibili, a partire dal 1896. in precedenza il dentifricio era sempre stato venduto in vasetti di...

In tempere verniciate – molto simili nel loro aspetto a pitture ad olio – e tempere non verniciate, dall'aspetto piatto e opaco. i colori a tempera veri... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

