Lo fa col mento il bambino in procinto di piangere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo fa col mento il bambino in procinto di piangere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MESTOLINO

Significato/Curiosita : Lo fa col mento il bambino in procinto di piangere

Poliziotti mettono timmy in prigione. qui, disperato, comincia a piangere e fare i capricci proprio come un bambino, dimostrando in realtà di essere ancora piccolo:...

In tavola ma viene portato con le tazzine del caffè. da sale: mestolo mestolino da salsa posate da insalata forchettone da arrosto, con denti lunghi ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con mento; bambino; procinto; piangere; Elemento chimico il cui simbolo è Sr; Un profeta dell Antico Testamento ; Suona almeno uno strumento ; Documento fiscale che attesta un pagamento ; A Roma è venerato il suo bambino ; L eterno bambino di Barrie; Cantavano quel bambino che giocava in un cortile; Il bambino a cui scrisse la lettera Oriana Fallaci; Persone in procinto di convolare a nozze; In procinto di avvenire; Lo stesso che piangere ; Emozione cupa che porta a piangere ; Fanno piangere ... il cuoco; piangere sommessamente; Cerca nelle Definizioni