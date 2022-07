Ex capo di Stato italiano nato a Livorno nel 1920 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex capo di Stato italiano nato a Livorno nel 1920. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIAMPI

Significato/Curiosita : Ex capo di stato italiano nato a livorno nel 1920

Socialista italiano (disambigua). il partito socialista italiano (psi) è stato un partito politico italiano socialista, attivo dal 1892 al 1994. a parte la...

Disambiguazione – "ciampi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ciampi (disambigua). carlo azeglio ciampi (livorno, 9 dicembre 1920 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 luglio 2022

Altre definizioni con capo; stato; italiano; nato; livorno; 1920; Collega la scapo la allo sterno; Le ossa che collegano le scapo le allo sterno; Caldo copricapo di origine russa e militare; Il capo luogo tra Bolzano e Verona; stato che rende non punibili per un reato; Viene calpestato da tutti; Portoghese acquistato dalla Juventus nel 2018; Il loro impero fu conquistato da Cortés; L Adriano grande tennista italiano ; La seconda lega del calcio italiano ; Nato a Gravedona il 22 dicembre 1999 è un giovane e talentuoso attore italiano ; Brand italiano di moda: __ Pepe; Lo dimostra chi è assennato ed equilibrato; Film di Tornato re interpretato dalla Bellucci; Il vero cognome di Renato Zero; nato a Gravedona il 22 dicembre 1999 è un giovane e talentuoso attore italiano; Il colore della squadra del livorno ; Città tra Lucca e livorno ; A livorno ha sede quella Navale; Sigla di livorno ; L Onu... nel 1920 ; Periodo storico tra il 1919 e il 1920 : __ Rosso; Gli storici definiscono rosso quello 1919-1920 ; Knut __, Nobel per la Letteratura nel 1920 ; Cerca nelle Definizioni