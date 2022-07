Una voce femminile molto grave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una voce femminile molto grave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTRALTO

Significato/Curiosita : Una voce femminile molto grave

Sovracuto (do3 – do5). mezzosoprano: voce femminile con estensione solitamente di oltre due ottave, dal la grave al si bemolle acuto (la2 – si4), raramente...

Famiglia (ad es. flauto dolce contralto, trombone contralto e flicorno contralto). talvolta la nomenclatura degli strumenti contralti differisce da questo schema... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

