L ultimo tratto della colonna vertebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo tratto della colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COCCIGE

Significato/Curiosita : L ultimo tratto della colonna vertebrale

della colonna vertebrale, in cui le vertebre tendono a muoversi e a scivolare l'una sull'altra; essa viene anche definita osteoartrosi della colonna vertebrale...

Coda". articolazione sacro-coccigea sulla superficie dorsale del coccige si inserisce il grande gluteo, verso l'apice del coccige si inserisce invece lo sfintere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

