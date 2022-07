Stabilimento dove si lavorano le pelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilimento dove si lavorano le pelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCERIA

Significato/Curiosita : Stabilimento dove si lavorano le pelli

le pelli degli animali vengono portate nelle industrie della conceria, dove vengono successivamente lavorate; la carne viene portata in un luogo dove...

Oriente, australia e nuova zelanda. le esportazioni di pelli finite della conceria nazionale sono indirizzate in tutto il mondo. l'italia importa materie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con stabilimento; dove; lavorano; pelli; stabilimento marittimo; stabilimento che acquista orzo e luppolo; Uno stabilimento di Fabriano; stabilimento per la produzione di burro e formaggio; La comedy dove l attore è solo e in piedi ing; Sistema che evita di dove r sbrinare il freezer; Il fiume dove si dice sia stato battezzato Gesù; Città lucana della Magna Grecia dove morì Pitagora; lavorano molto di fantasia; Li lavorano i contadini; lavorano nelle fabbriche tecnologicamente avanzate; lavorano al circo; Capelli di un nero intenso; Il Firth nel cast della pelli cola The Happy Prince L ultimo ritratto di Oscar Wilde; Tipico alimento dei pelli rosse; Tribù di pelli rosse; Cerca nelle Definizioni