Specialista nel praticare una particolare cura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specialista nel praticare una particolare cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TERAPISTA

Significato/Curiosita : Specialista nel praticare una particolare cura

Avvale il terapista occupazionale è costituito dalle occupazioni legate alla cura personale, alla produttività e al tempo libero. il terapista occupazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 luglio 2022

Altre definizioni con specialista; praticare; particolare; cura; Calciatore specialista dal dischetto; Lo specialista delle malattie nasali; specialista delle malattie dell orecchio; specialista delle patologie a carico dell orecchio; Si può praticare anche correndo o pedalando; Svagarsi oppure praticare uno sport; Sport che si può praticare a due o a quattro; Uno sport da praticare su terreni accidentati; Un tipo particolare di fiammifero; particolare miscela omogenea liquida; Pietanza e particolare pentola del Nordafrica; Coperto in volto, in particolare sugli occhi; Procura no merci ai negozianti; Particolari minimi e trascura bili; cura nebulizzata per tosse e raffreddore; Terapia diffusa per cura re tosse e raffreddore; Cerca nelle Definizioni